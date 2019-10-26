رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 26 / 10 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 26 / 10 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 26 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباريات مانشستر سيتي، تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ومباراة أتلتيكو مدريد ضد بيلباو في الدوري الإسباني، ومبارتي يوفنتوس، وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ومباراتي بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني، ومباراة الحزم ضد الأهلي في بطولة الدوري السعودي، والقمة المغربية بين الفتح والجيش الملكي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم في السطور التالية.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة العاشرة"

مانشستر سيتي x أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وست هام يونايتد x شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 12.

برايتون x إيفرتون، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

واتفورد x بورنموث، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

بيرنلي x تشيلسي، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة العاشرة”

ديبورتيفو ليجانيس x ريال مايوركا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

بلد الوليد x إيبار، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

أتلتيكو مدريد x أتلتيك بيلباو، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة التاسعة”

ليتشي x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان x بارما، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

جنوى x بريشيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة التاسعة”

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شالكه x بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

بايرن ميونيخ x يونيون برلين، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

هيرتا برلين x هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

فرايبورج x لايبزيج، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

باير ليفركوزن x فيرد بريمن، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الحادية عشر”

ليل x بوردو، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

ليون x ميتز، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

ستراسبورج x نيس، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 9.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الثامنة"

التعاون x الفيصلي، تقام المباراة في تمام 5:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:05 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:05 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

الحزم x أهلي جدة، تقام المباراة في تمام 5:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:10 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري “الجولة الثامنة”

السد x الأهلي، تقام المباراة في تمام 4:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:20 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:20 مساءًا بتوقيت الإمارات.

الدحيل x الغرافة، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

جدول مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الخامسة"

الفتح الرباطي x الجيش الملكي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.