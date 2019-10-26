رياضة | برشلونة يسعى للتعاقد مع ثنائي برازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسعى للتعاقد مع ثنائي برازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع ثنائي برازيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خاصة في الجانب الهجومي بعد كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبين في الفترة الأخيرة.



وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة يتابع رودريجو كايو مدافع فريق فلامنجو البرازيلي بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

وأيضاً يرغب البارسا في ضم إيفرتون سواريس جناح فريق جريميو البرازيلي والذي قاد المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا الماضية لتحقيق اللقب بعد اعتماد تيتي مدرب المنتخب عليه بشكل أساسي. Advertisements

وحضر رامون بلانيز عضو اللجنة الفنية في برشلونة المباراة التي جمعت بين فلامنجو وجريميو في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس والتي انتهت بفوز فلامنجو بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.

وأبدى فالفيردي إلى إدارة فريق البارسا ضرورة تدعيم الفريق بمدافع بعد تقدم جيرارد بيكيه في العمر وكثرة إصابات الفرنسي صامويل أومتيتي.