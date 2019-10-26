رياضة | مفاجأة.. 60 مليون يورو يفصلون نيمار عن الرحيل من باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. 60 مليون يورو يفصلون نيمار عن الرحيل من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يمكنه الرحيل من الفريق بعد قضاء 3 مواسم في حديقة الأمراء مع نادي العاصمة الفرنسية باريس.



وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "لو باريزيان"، إن نيمار يمكنه الاستفادة من لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والتي تنص على أن اللاعبين الذين قضوا 3 سنوات أو 3 مواسم مع فريق وحيد يستطيعون الرحيل مع دفع بعض التعويضات المالية.

وتبلغ قيمة التعويضات التي سيدفعها نيمار من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان مبلغ قيمته 60 مليون يورو فقط، وهذا ما قد يسهل رحيله عن الفريق الباريسي في الصيف المقبل. Advertisements

وأوضحت الصحيفة إلى أن فسخ عقد نيمار من طرف واحد في المواسم الماضية كانت تبلغ 170 مليون يورو مما صعب عودته إلى فريق برشلونة الإسباني في بداية الموسم الحالي.

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية لموسم 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع البارسا مُنضما إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.