عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير.. كل ما يخص أرقام المباراة التاريخية بين ساوثهامبتون وليستر سيتي

السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

إنهار نادي ساوثهامبتون على أرضه أمام ضيفه ليستر سيتي، بنتيجة كبيرة وصلت إلى تسعة أهداف نظيفة، على ملعب "سانت ماري"، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل أهداف "الفوكسيز"، فاردي وأيوزي بيريز بواقع هاتريك لكل للاعب، وهدف واحد لكل من جيمس ماديسون وبين تشيلويل ويوري تليمانز.

وشهد هذا اللقاء الكثير من الأرقام القياسية التاريخة، بالإضافة إلى واقعة طريفة نسردها لكم فيما يلي.

الفوز الأكبر خارج الديار

يعد هذا الفوز هو الأكبر لأي فريق خارج قواعده في الدوري الإنجليزي، بمسماه الجديد عام 1992، حيث كان الرقم السابق بحوزة مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فوريست بنتيجة 8-1 عام 1999.

ليلة سواء لساوثهامبتون

تلقى أصحاب ملعب سانت ماري الخسارة الأفدح له في تاريخه بالدوري الإنجليزي منذ إنطلاقه منذ 131 عام.

ثنائي ذهبي

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سجل فاردي وبيريز هاتريك لكل منهما، في ظاهرة حدثت منذ 15 عاماً للمرة الأولى في البريمرليج، حينما سجل ثنائي أرسنال روبير بيريس وجيرمين بينانت هاتريك لكل منهما وللمفارقة، كان في شباك ساوثهامبتون أيضاً.

أيوزي بيريز بالتخصص

سجل أيوزي بيريز ثلاثية في مرمى ساوثهامبتون منذ موسمين بقميص نيوكاسل، وعاد ليسجل مرة أخرى اليوم، آخر من سجل ثلاثيتين في نفس الفريق هو لويس سواريز في مرمى نوريتش سيتي عامي 2012 و 2013.

رودجرز يتخطى رقم رانييري

وصل رودجرز للنقطة رقم 20 بعد مرور 10 جولات، بفارق نقطة عن فريق كلاوديو رانييري عام 2015 والذي توج باللقب في النهاية.

خماسية تاريخية في الشوط الأول

أصبح ليستر ثاني فريق في تاريخ البريمييرليج يسجل خماسية خارج قواعدة في الشوط الأول، منذ أن فعلها مانشستر سيتي أمام بيرنلي عام 2010.

الإبن على خطى الأب

تلقى حارس ساوثهامبتون أنجوس جن تسعة أهداف، وتلقى والده بريان جن حارس بلاكبيرن روفرز سبعة أهداف، في خسارة فريقه أمام نوريتش سيتي 7-1، ليصبح أنجوس الحارس الوحيد في تاريخ البريمييرليج الذي يتلقى رفقة والده سبعة أهداف عل الأقل في مباراة واحدة.