عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليستر سيتي يدخل تاريخ البريمرليج من أوسع أبوابه

السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

حقق نادي ليستر سيتي فوزاً تاريخياً مساء اليوم الجمعة، على مضيفه ساوثهامبتون، بتسعة أهداف نظيفة، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحمل هذا الفوز أكثر من رقم قياسي لفريق الثعالب نستعرضها في السطور التالية:

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_ يعد هذا الفوز هو الأكبر على الإطلاق لنادي ليستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

_ بات ليستر سيتي صاحب أكبر فوز لفريق خارج ملعبه منذ إنطلاق البريمرليج بشكله الحالي عام 1992، محطماً الرقم السابق لمانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فوريست عام 1999 بنتيجة 8-1.

_ أنهى ليستر الشوط الأول متقدمًا بخماسية نظيفة، وهو ثاني فريق يسجل خماسية نظيفة خلال أحداث الشوط الأول خارج ملعبه، منذ فوز مانشستر سيتي على بيرنلي عام 2010.

_ تعد تلك ثالث المباريات التي يتقدم خلالها فريق في الشوط الأول بخمسة أهداف على الأقل، وتكرر الأمر في هذا الموسم مرتين خلال هذا اللقاء وخلال مواجهة مانشستر سيتي وواتفورد في سبتمبر الماضي.