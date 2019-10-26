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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالتسعة.. ليستر سيتي يسحق ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
اكتسح نادي ليستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون، بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "سانت ماري"، بافتتاحية الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج".
أنهى الضيوف الشوط الأول بخماسية نظيفة سجلها بين تشيلويل في الدقيقة العاشرة، ويوري تليمانس في الدقيقة 17.
وأضاف أيوزي بيريز هدفين متتاليين في الدقيقتين 19 و39، وجيمي فاردي في الدقيقة 45 لينهي الضيوف الشوط الأول بخماسية نظيفة.
شهد الشوط الأول طرد ريان بيرتراند لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 12.
في الشوط الثاني سجل بيريز ثالث أهدافه الشخصية وسادس أهداف فريقة في الدقيقة 57، قبل أن يحرز فاردي الهدف السابع في الدقيقة 58، ثم ماديسون بالهدف الثامن مع الدقيقة 85، قبل أن يختتم فاردي مهرجان الأهداف في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يرتقي ليستر سيتي إلى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 20 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول، ويتجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الثامنة محتلا المركز الثامن عشر، ويزداد الضغط على المدرب رالف هاوزنهاتل.
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