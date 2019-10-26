عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ساسولو يهزم فيرونا في افتتاحية الجولة التاسعة للدورى الإيطالي

السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

فاز ساسولو الإيطالي علي مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "السيري أ".



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أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط الصربي فيليب جوريتشيتش، في الدقيقة 50، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز ينجح ساسولو في العودة إلى الانتصارات التي غابت عنه منذ الانتصار الأخير على فريق سبال بالجولة الرابعة، بينما تلقى الهزيمة آخر ثلاث جولات متتالية.

وارتفع رصيد ساسولو إلى 12 نقطة متقدمًا للمركز التاسع مؤقتًا، في المقابل توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.