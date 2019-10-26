- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساسولو يهزم فيرونا في افتتاحية الجولة التاسعة للدورى الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ساسولو يهزم فيرونا في افتتاحية الجولة التاسعة للدورى الإيطالي
السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
فاز ساسولو الإيطالي علي مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "السيري أ".
أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط الصربي فيليب جوريتشيتش، في الدقيقة 50، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
بهذا الفوز ينجح ساسولو في العودة إلى الانتصارات التي غابت عنه منذ الانتصار الأخير على فريق سبال بالجولة الرابعة، بينما تلقى الهزيمة آخر ثلاث جولات متتالية.
وارتفع رصيد ساسولو إلى 12 نقطة متقدمًا للمركز التاسع مؤقتًا، في المقابل توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ساسولو يهزم فيرونا في افتتاحية الجولة التاسعة للدورى الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.