«عالم ريال مدريد» في الرياض

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) انطلقت فعاليات معرض «عالم ريال مدريد لكرة القدم» في الرياض أمس الأول وحضر «ألفارو أربيلوا» نجم الريال السابق بصفته سفيراً للنادي، افتتاح المعرض الذي سيفتح أبوابه لغاية 15 يناير في العاصمة الرياض، إذ يقام العديد من العروض وأنشطة كرة القدم بالإضافة إلى عرض مجموعة الجوائز التي حصل عليها النادي الملكي.

انطلقت فعاليات معرض «عالم ريال مدريد لكرة القدم» في الرياض أمس الأول وحضر «ألفارو أربيلوا» نجم الريال السابق بصفته سفيراً للنادي، افتتاح المعرض الذي سيفتح أبوابه لغاية 15 يناير في العاصمة الرياض، إذ يقام العديد من العروض وأنشطة كرة القدم بالإضافة إلى عرض مجموعة الجوائز التي حصل عليها النادي الملكي.

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