شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء والرائد يهزمان الفتح وضمك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

حقق فريقا الفيحاء والرائد انتصارين مهمين على الفتح وضمك في اللقاءين اللذين أقيما مساء أمس (الجمعة) ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، قلب فريق الفيحاء تأخره أمام ضيفه الفتح إلى فوز صريح بثلاثية مقابل هدف، وأحرز أهداف الفيحاء كل من: صامويل أوسو، وسامي الخيبري، وروني فرنانديز، فيما أحرز هدف الفتح: مروان سعدان من ركلة جزاء، وبذلك قفز فريق الفيحاء إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات، فيما بقي الفتح على رصيده السابق 4 نقاط وفي المركز الخامس عشر.

وعلى استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، عاد الرائد لطريق الانتصارات مجدداً بفوزه على مضيفه ضمك بهدف دون مقابل جاء عن طريق المحترف محمد فوزير في الدقيقة (53) من عمر المباراة، وبذلك يقفز الرائد للمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة الرابعة وفي المركز السادس عشر والأخير.