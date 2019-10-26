شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يبدأ مهمة الحزم باستبعاد 7 لاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) قرر مدرب الأهلي جروس استبعاد سبعة لاعبين لأسباب فنية عن قائمته المغادرة أمس إلى مدينة الرس تحضيراً لملاقاة الحزم مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير قرر مدرب الأهلي جروس استبعاد سبعة لاعبين لأسباب فنية عن قائمته المغادرة أمس إلى مدينة الرس تحضيراً لملاقاة الحزم مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشملت قائمة المستبعدين حسين عبدالغني، علي الأسمري، يوسف الحربي، يزيد البكر، محمد المجحد، سلطان مندش، وباسم العطاالله. وكان الفريق الأهلاوي غادر أمس بقائمة شهدت تواجد البرازيلي جوزيف دي سوزا عقب شفائه من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة.



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