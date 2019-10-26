شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة تحقق.. والتعليم يحاسب قائد مدرسة والان مع التفاصيل
من جهتها، فتحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تحقيقاً عاجلاً، وذلك على خلفية أحد المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تُظهر وجود طلاب إحدى المدارس بالمنطقة في الملعب لمساندة أحد فرق المنطقة في مباراته، إذ أكدت المصادر أن إدارة التعليم تتجه لمحاسبة قائد المدرسة حول التوجيه بمساندة أحد فرق المنطقة في ملعب المباراة دون الحصول على موافقة إدارة التعليم بالمنطقة.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إن إدارة تعليم الشرقية لم تتبنَّ هذا الأمر ولم توجه به إطلاقاً.
وأكد الباحص في حديثه لـ«الخليج 365» أنه «لم يتم التنسيق معنا حول حضور الطلاب للمباراة المذكورة، ولم يتم التواصل مع مسؤولي إدارة التعليم من أجل ذلك».
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة تحقق.. والتعليم يحاسب قائد مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.