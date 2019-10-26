شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة تحقق.. والتعليم يحاسب قائد مدرسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة التي أقيمت أمس الأول ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق والبالغ مليون ريال، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بهذا الخصوص.

من جهتها، فتحت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تحقيقاً عاجلاً، وذلك على خلفية أحد المقاطع المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تُظهر وجود طلاب إحدى المدارس بالمنطقة في الملعب لمساندة أحد فرق المنطقة في مباراته، إذ أكدت المصادر أن إدارة التعليم تتجه لمحاسبة قائد المدرسة حول التوجيه بمساندة أحد فرق المنطقة في ملعب المباراة دون الحصول على موافقة إدارة التعليم بالمنطقة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إن إدارة تعليم الشرقية لم تتبنَّ هذا الأمر ولم توجه به إطلاقاً.

وأكد الباحص في حديثه لـ«الخليج 365» أنه «لم يتم التنسيق معنا حول حضور الطلاب للمباراة المذكورة، ولم يتم التواصل مع مسؤولي إدارة التعليم من أجل ذلك».