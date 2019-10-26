شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون والحزم طريق الفيصلي والأهلي للوصافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بطموحات مواصلة المنافسة على لقب الدوري وخطف الوصافة يخوض فريقا الأهلي صاحب المركز الرابع والفيصلي صاحب المركز الخامس، اللذان يحملان ذات الرصيد 14 نقطة، لقاءين مهمين خارج ملعبيهما مساء اليوم (السبت)، حيث يلاقي الأهلي نظيره الحزم، فيما يتقابل الفيصلي مع التعاون ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار وكسر حاجز فارق النقطة بينهما وبين فريق الشباب صاحب المركز الثاني، والوحدة صاحب المركز الثالث، اللذين يملكان الرصيد ذاته من النقاط (15 نقطة).

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يستضيف التعاون نظيره الفيصلي عند الساعة 6:05 مساء، ويدخل التعاون هذا اللقاء ولديه 7 نقاط محتلاً المركز الثاني عشر. وأحرز مهاجموه 8 أهداف، وعليه 11 هدفاً، ويسعى الفريق لتحسين وضعه بخطف نقاط لقاء الليلة والقفز لمراكز الوسط.

أما فريق الفيصلي فيملك 14 نقطة، ولم يتعرض الفريق للخسارة في الدوري إلى الآن. وأحرز مهاجموه 8 أهداف، وولجت مرماه 3 أهداف فقط. وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، يخوض فريق الحزم لقاء صعبا وقويا أمام الأهلي، ويدخل الحزم هذا اللقاء وله 10 نقاط، ويطمح لإلحاق ضيفه الأهلي بمن سبقوه.

فيما يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء لأول مرة تحت قيادة مدربه جروس، ويحتل الفريق حالياً المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ويطمح للفوز والقفز لمركز الوصافة ومنافسة الهلال على لقب الدوري.