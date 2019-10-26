شكرا لقرائتكم خبر عن الليث عقدة الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

لم يكن فوز الشباب على الوحدة في افتتاحية الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انتصاراً عابراً حقق من خلاله 3 نقاط، بل حقق من خلاله مكاسب عدة؛ أهمها صعوده لوصافة الدوري برصيد 15 نقطة خلف الهلال بشكل مؤقت متساوياً مع الوحدة لحين استكمال باقي مباريات الجولة.

ونجح الشباب في ثاني مباراة يخوضها على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي في تحقيق الفوز، كما أنه الانتصار الثالث على التوالي الذي نقله من المركز السابع للثاني في 3 جولات.

وخرج الشباب للمرة الرابعة هذا الموسم بشباك نظيفة ليتساوى مع الوحدة بنفس مرات (الكلين شيت)، وخلف النصر الذي يعد أكثر الفرق حفاظاً على شباكه نظيفة بالدورية حتى الآن بـ5 مرات.

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وتمكن الليث من كسر سلسلة الانتصارات المتتالية للوحدة التي بلغت 5 مباريات، ليلحق به الهزيمة بعد 54 يوماً من آخر خسارة تلقاها الفرسان، كما أنها تعد الهزيمة الأولى للوحدة خارج أرضه بعد أن سقط مرتين في أول جولتين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

مكاسب الشباب لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزت لكسر أرقام قياسية للوحدة هذا الموسم، عندما تمكن من هز شباك حارسه الجزائري مصطفى زغبة بعد 424 دقيقة صمود، خاض خلالها 9 أشواط دون أن يلج مرماه هدف، إذ كان آخر هدف تلقاه في الوقت الضائع أمام الأهلي بالجولة الثالثة من فاول مباشر سدده المهاجم السوري عمر السومة، وخرج الوحدة للمرة الثانية دون أن يسجل هدفاً بعد مباراة الاتفاق في الجولة الأولى.

وواصل الليث تخصصه في فريق الوحدة بعد أن ألحق به الهزيمة الثالثة على التوالي منذ عودته من دوري الدرجة الأولى مطلع الموسم الماضي، وفيما سجل لاعبو الشباب 4 أهداف في المباريات الثلاث، فشل الوحدة بهز شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى على مدى 3 مباريات متتالية.