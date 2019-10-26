شكرا لقرائتكم خبر عن القصري: الفتح سبب خسارتنا من الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) أكد مدرب فريق العدالة إسكندر القصري أن خسارة فريقه من نظيره الاتفاق بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير أكد مدرب فريق العدالة إسكندر القصري أن خسارة فريقه من نظيره الاتفاق بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعود للخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق العدلاوي في الجولة الماضية من أمام فريق الفتح، إضافة لخسارته للعديد من اللاعبين في مواجهة الاتفاق بسبب العقوبات والإصابات. وأضاف القصري قائلاً: «لم نكن نستحق الخسارة من الاتفاق، إذ كان على أقل تقدير نخرج بنقطة متعادلين عطفاً على المستوى الذي ظهر به الفريق في المباراة».



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