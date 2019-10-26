الصيعري يغضب الوحداويين

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) حمّلت جماهير الوحدة لاعب فريقها محمد الصيعري مسؤولية الخسارة أمام الشباب بهدفين نظيفين أمس الأول، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير

حمّلت جماهير الوحدة لاعب فريقها محمد الصيعري مسؤولية الخسارة أمام الشباب بهدفين نظيفين أمس الأول، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالبت الجماهير إدارة النادي ضرورة محاسبة الصيعري عقب التصرف غير المسؤول مع حكم المباراة والذي تسبب بشكل مباشر في الخسارة، مستغربين في الوقت ذاته حالة الانفلات الكبيرة التي يمر بها الفريق من ناحية الضغط العصبي وكثرة الاعتراضات رغم أن الفريق يقدم نتائج مميزة في الدوري.

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