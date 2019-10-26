شكرا لقرائتكم خبر عن العثمان يهدي الوطن ذهبيتين وفضية آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تُوج الرباع السعودي علي العثمان بميداليتين ذهبيتين بالخطف والمجموع، وميدالية فضية بالنتر بعد تحقيقه المركز الأول بمنافسات وزن 89 كيلوغراما بفئة الشباب تحت 17 سنة في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب لرفع الأثقال، والمقامة بالعاصمة الكورية الشمالية (بيونغ يانغ) والتأهيلية لأوليمبياد طوكيو 2020.

إذ تمكن العثمان من انتزاع الذهب واعتلائه المنصة وعزف النشيد الوطني السعودي كبطل لآسيا بمنافسات وزن 89 كيلوغراما للشباب تحت 17 سنة، بعد تمكنه من الحصول على المركز الأول بمنافسات الخطف، فيما تمكن من رفع 175 كيلوغراما بمنافسات النتر ليتوج ثانياً، فيما انتزع ذهبية المجموع لحصده 318 نقطة.

وأضاف العثمان إنجازاً جديداً باسم المملكة العربية السعودية وباسم رياضة رفع الأثقال السعودية في هذا المحفل الآسيوي الذي شهد مشاركة العديد من نجوم اللعبة المصنفين عالمياً وأوليمبياً كون البطولة قارية، وكذلك كونها ضمن البطولات المعتمدة للحصول على نقاط تأهيلية لدورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام بطوكيو، ليؤكد العثمان من خلالها قدرة الأثقال في مواصلة التألق وحصد الإنجازات بعد تمكن زميله نواف المزيدي من التتويج ببرونزية النتر بمنافسات وزن 67 كيلوغراما بفئة الناشئين تحت 20 سنة بالبطولة ذاتها.

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يذكر أن العثمان حصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية الذي تقلده من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد تحقيقه الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب تحت 17 سنة، التي أقيمت بالأرجنتين، ليضيف، لسجل إنجازات الوطن بعد هذا الوسام بأيام، إنجازاً جديداً بتتويجه بذهبيتين وفضية ببطولة العالم للشباب تحت 17 سنة التي أقيمت في أمريكا.

من جهته، رفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللقيادة الرياضية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، بهذا الإنجاز القاري الجديد، الذي يؤكد فيه أبطال هذه اللعبة حرصهم الدائم على اعتلاء المنصات وعزف النشيد الوطني في أكبر المحافل القارية والعالمية والأوليمبية، لرد بعض من الجميل والدعم الكبير واللا محدود الذي تلقاه الرياضة السعودية بشكل عام ولعبة رفع الأثقال بشكل خاص من اهتمام ودعم كامل على شتى الأصعدة، وهو ما لم يخيب به نجوم الأخضر المشاركين في البطولة الآسيوية والمقامة بالعاصمة الكورية الشمالية (بيونغ يانغ) الظن، وتألقوا وحصلوا على إشادات كبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي الموجودين بالبطولة.

وأضاف الحربي: «على الرغم من المشقة والتعب الكبير للظروف التي واجهت بعثة الأخضر بصعوبة وطول رحلة الطيران التي امتدت لأكثر من يومين للوصول لمقر البطولة، إلا أنه لم يكن عائقاً لأبطال التحدي بقيادة المدرب القدير الدكتور خالد قرني والجهاز الإداري بوجود أحمد النحاس والرباعين المميزين علي العثمان ونواف المزيدي، الذي أقدم لهم الشكر الجزيل على ما قدموه طوال فترة البطولة، ونعد بأن القادم سيكون أفضل بإذن الله، وستكون رفع الأثقال السعودية حاضرة في كل المحافل العالمية والقارية».