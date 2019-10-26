شكرا لقرائتكم خبر عن رماة الأخضر في الأدوار الإقصائية «عربيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تأهل رماة المنتخب السعودي للسهام للأدوار الإقصائية في منافسات البطولة العربية الحادية عشرة للرماية بالقوس والسهم التي تحتضنها «تونس» بمشاركة 80 رامياً ورامية يمثلون 12 بلداً عربيا. وسجل رماة الأخضر أسماءهم في الدور ما قبل النهائي الذي ينطلق صباح اليوم (السبت)، إذ يشارك الرماة علي الشمراني، وصلاح الشمراني، وعبدالله الحارثي في منافسات القوس الأوليمبي، فيما يشارك الرامي سعود العريفي في منافسات القوس المركب. هذا وغادر المنتخب السعودي منافسات «الفرق» بعد خسارته من المنتخب السوري، وأكمل الرماة استعداداتهم ظهر أمس (الجمعة) لمنافسات اليوم.

يذكر أن الأخضر يشارك بمجموعة من الرماة الشباب الذين يمثلون الأخضر لأول مرة، وتأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد في تجهيز رماة المستقبل.