شكرا لقرائتكم خبر عن السبيعي لـ «رئيس نادي العيون»: لماذا احترقت الخيمة في عهدكم؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) رفض رئيس نادي العيون السابق خالد السبيعي التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي صالح الثنيان أمس لـ«الخليج 365» وتحميله الإدارات السابقة مسؤولية الحريق الذي نشب في مقر النادي، وقال: «أستغرب حقيقة من الإدارة الحالية قيامها باتهام الإدارات السابقة دون دليل واضح، إذ إن الخيمة التي احترقت كانت موجودة في النادي قبل بداية فترة رئاستي في 1437، وأثناء فترة رئاستي للنادي لم نجهزها أبداً، بل كانت في عهد إدارات سابقة، وكنا نستخدمها طوال السنوات الأربع دون أي مشكلات، فلماذا احترقت الآن بعد مغادرتنا للنادي بأقل من شهر؟ أعتقد أنه سوء استخدام من الإدارة الحالية، وعدم معرفة بكافة الجوانب داخل النادي».

رفض رئيس نادي العيون السابق خالد السبيعي التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي صالح الثنيان أمس لـ«الخليج 365» وتحميله الإدارات السابقة مسؤولية الحريق الذي نشب في مقر النادي، وقال: «أستغرب حقيقة من الإدارة الحالية قيامها باتهام الإدارات السابقة دون دليل واضح، إذ إن الخيمة التي احترقت كانت موجودة في النادي قبل بداية فترة رئاستي في 1437، وأثناء فترة رئاستي للنادي لم نجهزها أبداً، بل كانت في عهد إدارات سابقة، وكنا نستخدمها طوال السنوات الأربع دون أي مشكلات، فلماذا احترقت الآن بعد مغادرتنا للنادي بأقل من شهر؟ أعتقد أنه سوء استخدام من الإدارة الحالية، وعدم معرفة بكافة الجوانب داخل النادي».

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