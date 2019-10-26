شكرا لقرائتكم خبر عن يسبق عاصفة الديربيهدوء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ، نعيم تميم الحكيم (جدة)

حالة من الهدوء تحيط بقطبي العاصمة الهلال والنصر، قبل مواجهتهما التي ستقام غداً (الأحد)، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ أغلقت إدارة الناديين كافة الطرق المؤدية لمعسكر الفريقين التحضيري للقاء المهم، وحرص المدربان الروماني رازفان، والبرتغالي فيتوريا على تكثيف العمل الفني من أجل تجهيز الفريقين لمباراة القمة، ويتطلع المدربان الأوروبيان في أول مواجهة لهما في الموسم الحالي لتحقيق الانتصار والظفر بنقاط المواجهة المرتقبة.

هذا ويواجه النصراويون حالة من القلق إثر إصابة المهاجم عبدالرزاق حمدالله في مفصل القدم التي تعرض لها في مران يوم (الخميس) الماضي، وستتحدد خلال الساعات القادمة مشاركته من عدمها، وكان المدرب فيتوريا استقر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء من خلال مران الأمس، وينتظر قرار الجهاز الطبي بشأن اللاعب حمدالله، من أجل اعتماد تواجده ضمن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها المنافس التقليدي أو استبعاده، وشهدت التدريبات حضوراً إدارياً بهدف تهيئة الفريق لمباراة الديربي.

في المقابل، يعيش الفريق الهلالي حالة استقرار جيدة في ظل تكامل عناصره الفنية، إذ اعتمد المدرب رازفان النهج الفني الذي سيواجه به الفريق النصراوي، وحرص خلال تحضيراته الفنية للمواجهة المهمة، على التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية خلال الحصة التدريبية أمس، على أن ينهي تجهيزاته اليوم باعتماد الأسماء الأساسية التي سيلعب بها اللقاء وفي مقدمتهم إدواردو، ويهدف المدرب رازفان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والابتعاد بصدارة الدوري.

من جانب آخر، حصل هدف المهاجم غوميز الذي سجله في مباراة الإياب أمام فريق السد على جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا.