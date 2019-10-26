شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيقاف» يهدد سعود وزياد أمام «الجار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يراقب مدرب فريق الاتحاد محمد العبدلي المنافس التقليدي الأهلي الذي سيواجهه يوم الخميس القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ9 من دوري كأس الأمير يراقب مدرب فريق الاتحاد محمد العبدلي المنافس التقليدي الأهلي الذي سيواجهه يوم الخميس القادم على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ9 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيحل الأهلي ضيفاً على فريق الحزم اليوم (السبت) في الرس، ضمن مباريات الجولة الـ8 من بطولة الدوري، وسيقف المدرب الاتحادي محمد العبدلي على أبرز نقاط الضعف الفنية في الفريق الأهلاوي الذي يقوده للمرة الأولى في الموسم الحالي المدرب السويسري جروس؛ لاستغلالها. هذا وينهي المدرب محمد العبدلي مخططاته الفنية لمباراة أبها غداً على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من بطولة الدوري، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، وكان العبدلي اعتمد أمس النهج الفني لمواجهة أبها، وطالب اللاعبين بالانضباط الفني وأداء المهمات بالشكل المطلوب، وحذّر المدرب الاتحادي الثنائي زياد الصحفي، وسعود عبدالحميد من الحصول على الإنذار الرابع في مباراة أبها، من أجل ضمان تواجدهما ضمن قائمة الفريق الأساسية أمام الأهلي في مواجهة الديربي المرتقبة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإيقاف» يهدد سعود وزياد أمام «الجار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.