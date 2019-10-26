شكرا لقرائتكم خبر عن الشمري لـ«الخليج 365 »: نسعى لتكوين منتخب يد نسائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) أكد رئيس اللجنة الفنية في بطولة المرأة الخليجية السادسة المقامة حالياً في الكويت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد الدكتور ناصر الشمري لـ«الخليج 365» أن اللجنة المنظمة لبطولة المرأة الخليجية تطمح إلى مشاركة المنتخب السعودي لكرة اليد في النسخ القادمة من التجمع النسائي الخليجي أسوة بكافة المنتخبات أكد رئيس اللجنة الفنية في بطولة المرأة الخليجية السادسة المقامة حالياً في الكويت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد الدكتور ناصر الشمري لـ«الخليج 365» أن اللجنة المنظمة لبطولة المرأة الخليجية تطمح إلى مشاركة المنتخب السعودي لكرة اليد في النسخ القادمة من التجمع النسائي الخليجي أسوة بكافة المنتخبات السعودية النسائية المشاركة في مختلف الألعاب الأخرى. وأضاف الشمري: «نستعد لتكوين فريق كرة يد نسائي يشارك في المحافل الخليجية المقامة كل سنتين». يذكر أن الرياضة السعودية النسائية تشارك في العديد من الألعاب ببطولة المرأة الخليجية السادسة المقامة حالياً بالكويت، واستطعن تحقيق نتائج إيجابية ومميزة حتى الآن.



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