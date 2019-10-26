شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك لسيد عبد الحفيظ : فيه لاعب عندى اتخانق مع مدربه خد علقة موت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى والتى تحدث فيها الأخير عن خلافه مع السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.
كان سيد عبد الحفيظ قد علق، على وجود خلافات بينه وبين السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قائلاً:"الكلام ده ما بيحصلش في الأهلي ممكن يحصل في حتة تانية".
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" سيد عبد الحفيظ بيقول أن مفيش لاعب في الأهلي بيتخانق مع رئيس نادي وبيحصل في حتة تانية، تقصدني أنا ؟ مفيش لاعب يقدر يعملها، لاعب عملها خد علقة موت".
وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما على ستاد السلام.
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