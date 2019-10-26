شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : أيوه بتدخل في التشكيل بوطيب وبن شرقى يلعبوا فى مراكزهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لابد حوص المغربيين أشرف بن شرقى وخالد بوطيب المباريات فى مراكزهم.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" احنا مش جايبين عيال صغيرة نجرب فيهم، أيوه بتدخل في التشكيل، من فضلك بوطيب يلعب في مركزه جوه الصندوق، وبنشرقي رقم 10".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما على ستاد السلام.