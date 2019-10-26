شكرا لقرائتكم انطلاق الجولة الثامنة من منافسات دوري الجمهورية 2003 .. و الزمالك يستدرج بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الإسماعيلي على الجونة برباعية مقابل هدف، وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف بواقع ثلاثة أهداف لكل فريق، فيما تعادل الزمالك مع المقاولون بنتيجة 1/1.
مباريات الجولة الثامنة كالتالي:
طنطا x أسوان
الانتاج الحربي x الاسماعيلي
الجونة x مصر المقاصة
الاتحاد السكندري x المقاولون العرب
الزمالك x بيراميدز
سموحة x طلائع الجيش
حرس الحدود x إنبي
وحصل فريقا الأهلي ووادي دجلة على راحة من منافسات هذه الجولة التي تنطلق مبارياتها في تمام الثالثة عصرا.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الجولة الثامنة من منافسات دوري الجمهورية 2003 .. و الزمالك يستدرج بيراميدز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.