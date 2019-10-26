فاركه مدرب نوريتش يتمنى أجواء ساحرة في الملعب أمام يونايتد









اسماء السيد - دعا دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي اليوم الجمعة جمهور الفريق لمؤازرته بكل قوة وخلق أجواء ساحرة تشبه مباريات الكؤوس لخوض مباراة "‭‬‬حياة أو موت" أمام ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز نوريتش، الذي يحتل المركز قبل الأخير، على مانشستر سيتي حامل اللقب الشهر الماضي وقال فاركه إنه يريد أن يرى أجواء مماثلة خلال مواجهة مانشستر يونايتد المتعثر والذي لم يحقق أي انتصار خارج أرضه في الدوري الانجليزي منذ فبراير شباط الماضي.

وأوضح فاركه في مؤتمر صحفي "كانت ليلة ساحرة أمام مانشستر سيتي. لا يمكن تكرار ذلك كل أسبوع لكننا نحاول أن نقدم أداء مميزا.

Advertisements

"يجب أن تكون الأجواء في الملعب مماثلة لمباريات الكؤوس ‭‭'‬‬حياة أو موت‭‭'‬‬. إذا نجح لاعب في استخلاص الكرة فيجب أن يضج الملعب كله بالصفير. نحتاج هذه الأجواء وإلا سنخسر فرصتنا".

وأضاف "من الرائع دائما مواجهة أحد أفضل الأندية في العالم. ندرك أنها مهمة صعبة. نحترم فرق مانشستر يونايتد ... الفريق لا يحتل المكانة الجديرة به حاليا لكن كل الفرق تمر بفترات انتقالية".

وكافح نوريتش لمواجهة الإصابات هذا الموسم بعد أن غاب 11 لاعبا عن صفوفه الشهر الماضي لكن فاركه استبعد مخاوف بشأن إصابات جديدة قبل مواجهة الأحد المقبل.