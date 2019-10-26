عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحقيقة وراء انضمام مبابي إلى ليفربول

السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

حل النجم الفرنسي كيليان مبابي، بديلاً خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام كلوج بروج في دوري أبطال أوروبا، واستطاع تسجيل ثلاثية قادت فريقه للفوز بخماسية نظيفة.



وانتشرت بين أوساط جماهير ليفربول على وسائل التواصل الإجتماعي تفعيل "هاشتاج" مبابي 2020.

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واستندت جماهير الريدز على العقد الذي سيوقعه بطل دوري أبطال أوروبا مع شركة "نايك" بعد عدم تجديد التعاقد مع الشركة الحالية "نيو بالانس".

وسيتقاضى نادي ليفربول مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا بالإضافة إلى نسبة من عوائد البيع لملابس النادي خلال المتاجر المختلفة، كما ستكون هناك متغيرات حال تتويج الفريق بالبطولات الهامة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقارير ستكون الإداراة على استعداد لإبرام صفقة قوية لتدعيم الفريق تحسباً لرحيل النجم المصري محمد صلاح.

ودرات التكهنات حول مبابي وجادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني.