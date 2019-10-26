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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استدعاء نجم ريال مدريد لقائمة منتخب البرازيل للمرة الأولى السبت 26 أكتوبر 2019 الخليج 365 أعلن الإتحاد البرازيلي عن قائمة منتخب السامبا التي ستخوض مبارتين وديتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية منتصف نوفمبر القادم.

وشهدت القائمة استدعاء لاعب ريال مدريد الشاب رودريجو جوس للمرة الأولى، بينما تم استبعاد زميليه مارسيلو وفينيسيوس جونيور. كما انضم ثنائي أتليتيكو مدريد رينان لودي وفيليبي. Advertisements وجاءت القائمة الكاملة للمدرب تيتي على النحو التالي: حراسة المرمى: إديرسون (مانشستر سيتي) - أليسون ( ليفربول) - فوزاتو (روما). خط الدفاع: دانيلو ( يوفنتوس) - إيدير مليتاو (ريال مدريد) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) - فيليبي (أتليتيكو مدريد) - أليكس ساندرو (يوفنتوس) - رينان لودي (أتليتيكو مدريد) - إيميرسون (ريال بيتيس). خط الوسط: كوتينيو (بايرن ميونخ) - آرثر ميلو (برشلونة) - لوكاس باكيتا (ميلان) - كاسيميرو (ريال مدريد) - فابينيو (ليفربول) - دوجلاس لويز (أستون فيلا). خط الهجوم: رودريجو جوس (ريال مدريد) - ريتشارلسون (إيفرتون) - دافيد نيريس (أياكس) - روبيرتو فيرمينو (ليفربول) - جابريس خيسوس (مانشستر سيتي) - ويليان ( تشيلسي).

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