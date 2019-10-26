شكرا لقرائتكم رضا شحاتة يتحدث عن أسباب غياب أحمد حمدي عن مباريات الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية: "أول ما رجع أحمد حمدي للجونة مكنش جاهز بدنيًا".
وأضاف "لم نرى أن حمدي جاهز بالشكل المطلوب من الجانب البدني، الجزء الفني لا يوجد خلاف عليه تمامًا".
وأستكمل "أيضًا انضمام حمدي للفريق متأخرًا في آخر أيام القيد بجانب اصابته في العضلة الأمامية، كل ذلك أجل مشاركته بانتظام مع الفريق".
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