شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لأمم افريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة فى إطار الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ، كما أكد شوقى غريب أنه لن يتم ضم بديل لمحمد محمود لاعب الأهلي الذى تعرض لإصابة بالرباط الصليبي خاصة أن القائمة تشهد وجود 26 لاعب يحتاج المنتخب منهم 21 لاعباً فقط للمشاركة فى البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبي 26 لاعباً هم فى حراسة المرمي عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي و فى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي ، وفى خط الهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي.

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ويجري رباعي الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور و محمد صبحي و محمد عبد السلام كشف طبي اليوم السبت بأحد المستشفيات المعتمدة من أجل إرساله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- للتعريف بالحالة الطبية لكل لاعب.