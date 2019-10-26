شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطلق إسم أدهم الكيكى على غرفة ملابس لاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إطلاق اسم الطفل أدهم الكيكى، الذى وافته المنية قبل مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأبيض مع الأهلى خلال الشهر الماضى، وانتهت بتتويج الأحمر باللقب بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أكد منصور خلال فيديو بثه الموقع الرسمى للزمالك، أنه سيتم وضع لافته باسم الطفل أدهم أمام غرفة ملابس لاعبى الأبيض، قائلاً: "لم أجد مكان أفضل من تخليد أسمه فى النادى إلا فى غرفة الملابس حتى يتذكر اللاعبين دائمًا أن هناك طفل توفى بعد أن جاء ليدعمهم من برج العرب حتى يحققون الانتصارات".

استضاف رئيس الزمالك مسعد الكيكى والد الطفل أدهم داخل غرف خلع ملابس اللاعبين، لتكريمه وتقديم واجب العزاء له وتخليد اسم نجله دائمًا داخل القلعة البيضاء، حتى يكون قدوة لكل المحبين للنادى.