شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطلق إسم أدهم الكيكى على غرفة ملابس لاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
استضاف رئيس الزمالك مسعد الكيكى والد الطفل أدهم داخل غرف خلع ملابس اللاعبين، لتكريمه وتقديم واجب العزاء له وتخليد اسم نجله دائمًا داخل القلعة البيضاء، حتى يكون قدوة لكل المحبين للنادى.
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