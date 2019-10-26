شكرا لقرائتكم رضا شحاتة يكشف لماذا عنف جوزيه لاعبي الأهلي رغم الفوز على الزمالك 6-1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سالت جوزيه عن سبب تعنيفه لينا بعد الفوز على الزمالك بهذه النتيجة".
واضاف "جوزيه قالي انه كان لازم يفصلنا عن اجواء الفوز والفرحة المبالغ فيها لإن كان في مباراة بعدها مع الإسماعيلي".
وأستكمل "جوزيه كان يرى ضرورة اغلاق صفحة الفوز على الزمالك بهذه النتيجة والتركيز في المباريات المقبلة وعدم الاكتفاء بهذه المباراة".
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