شكرا لقرائتكم رضا شحاتة: حسام غالي أصبح أكثر هدوءا خلال الموسم الحالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، الفارق بين حسام غالي مدير الكرة بالفريق الموسم الماضي والحالي. وقال شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية : "حسام غالي كنت تشعر أنه لاعب أكثر منه مسؤول الموسم الماضي". وأكمل: "غالي أصبح هادئًا أكثر هذا الموسم مع الوقت، ويتواجد في المدرجات وليس على دكة البدلاء".

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