شكرا لقرائتكم رضا شحاتة: توقف الدوري في صالح الجونة وانتظرنا لعب مباراة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية: "انتظرنا حتى أخر لحظة من أجل خوض لقاء الأهلي، كان هناك استعدادات وتركيز لكننا علمنا بعد التدريب الأخير أن الدوري سيتوقف".
وأكمل: "اللاعبين كانت تتسائل كل يوم هل ستقام المباراة أم لا، وحدث تشتت في التركيز، لكننا الآن سنأخذ أجازة وسنقيم فترة إعداد من البداية".
وأتم: "توقف الدوري في صالحنا، سيكون هناك تجانس أكثر، لأنه لا يوجد تجانس بين اللاعبين حتى الان، ونتمنى أن التوقف يساعدنا بعد ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر رضا شحاتة: توقف الدوري في صالح الجونة وانتظرنا لعب مباراة الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.