شكرا لقرائتكم رضا شحاتة: توقف الدوري في صالح الجونة وانتظرنا لعب مباراة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية: "انتظرنا حتى أخر لحظة من أجل خوض لقاء الأهلي، كان هناك استعدادات وتركيز لكننا علمنا بعد التدريب الأخير أن الدوري سيتوقف".

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وأكمل: "اللاعبين كانت تتسائل كل يوم هل ستقام المباراة أم لا، وحدث تشتت في التركيز، لكننا الآن سنأخذ أجازة وسنقيم فترة إعداد من البداية".

وأتم: "توقف الدوري في صالحنا، سيكون هناك تجانس أكثر، لأنه لا يوجد تجانس بين اللاعبين حتى الان، ونتمنى أن التوقف يساعدنا بعد ذلك".