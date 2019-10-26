عودة اف سي مصر للتدريبات بعد راحة 3 أيام...

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وإستقر عبد الناصر محمد علي خوض 4 مباريات ودية متفاوتة المستوي خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز اللاعبين قبل استئناف الدوري، علي ان يتم تحديد مواعيد الوديات عقب الاستقرار النهائي علي أسماء الفرق التي ستواجه اف سي مصر، وأكد عبد الناصر محمد إن الفريق يحتاج لمجهود كبير لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الخمسة التي خاضها الفريق في الدوري حتي الان، حيث حصد الفريق 3 نقاط فقط بعد التعادل في 3 مباريات والهزيمة في مباراتين.
وأضاف المدير الفني ان هناك بعض السلبيات التي ظهرت داخل الفريق خلال الفترة الماضية في مقدمتها الأخطاء الفردية وحالة "السرحان" التي تسيطر علي اللاعبين في بعض فترات المباراة، وظاهرة إضاعة الفرص السهلة امام مرمي المنافسين.
وقال عبد الناصر محمد إنه سيعقد عدة جلسات مع مهاجمي الفريق خلال فترة التوقف لمنحهم تعليمات خاصة لانهاء ظاهرة إضاعة الفرص السهلة، مؤكدا ان الفريق كان الأقرب للفوز في بعض المباريات السابقة مثل مباراة الجونة ، ولكن إضاعة الفرص السهلة تسببت في التعادل السلبي.
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