شكرا لقرائتكم 11 نوفمبر موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون أي سيكون انضمام المحترفين قبل المباراة بـ3 أيام.
ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكره فى الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 نوفمبر موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.