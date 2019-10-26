شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الأهلي عايز ياخد منا لقب القرن ويا مدرسة لعب وفن وهندسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الأهلى يريد أن يسلب من فريقه لقب يا مدرسة لعب وفن وهندسة وكذلك لقب نادى القرن. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الأهلي عايز ياخد منا لقب القرن ويا مدرسة لعب وفن وهندسة". وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما على ستاد السلام.

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