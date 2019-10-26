شايفر: «الفار» ضد بني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بني ياس: أيمن بشير

قال الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس إن تقنية الفيديو (الفار) لا تزال تقف ضد فريقه، وذلك بعد الهدف الذي سجله سلطان الشامسي وتم الغاؤه خلال المباراة في لقاء «السماوي» وخورفكان، وتبين كما قال أنه صحيح.

من جهته، اعتبر الصربي غوران توفيغدزيتش، مدرب خورفكان أن التعادل كان عادلاً بالنسبة لفريقه، مبيناً ان المباراة أمام فريق بني ياس في الشامخة تكون دائماً صعبة، وقال انه سينتهز الفرصة خلال الأيام المقبلة لإعادة تنظيم الفريق بالشكل الذي يجعله يغادر القاع.