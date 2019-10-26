حمد الله يثير القلق في النصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

دبّ القلق في قلوب جماهير نادي النصر قبل قمة الجولة التي تجمع غداً الأحد الهلال بالنصر في ديربي العاصمة، بعد مغادرة هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله تدريب فريقها أول أمس؛ بسبب إصابة في الكاحل، ولم يعلن النادي تفاصيل أوسع عن درجة الإصابة بانتظار نتائج الأشعة.

يبدأ أهلي جدة ومدربه الجديد - القديم كريستيان جروس اليوم فصول القصة الثالثة، بعد عودة الأخير لقيادة الأهلي، ويلتقي الأهلي مضيفه الحزم في إطار الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسلم جروس المهمة خلفاً للكرواتي برانكو الذي أقيل في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان الشباب قد صعد مؤقتاً للمركز الثاني بعد فوزه في افتتاح الجولة على الوحدة 2-0، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة.

ويدين الشباب بالفضل بفوزه للبرازيلي سيبا (64) وعبدالله الحمدان (79)، وشهدت المباراة قيام السلوفيني سكوبينا بطرد مهاجم الوحدة البديل محمد الصيعري (72) بعد اعتراضه بصورة قوية على قرار الحكم.