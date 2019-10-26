«هيئة مطار الشارقة الدولي» راعياً رسمياً لفريق كرة يد «الملك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الشارقة للاستثمار «استثمار»، عن تعاقدها مع «هيئة مطار الشارقة الدولي»؛ لترعى رسمياً فريق رجال الشارقة لكرة اليد للموسم الرياضي 2019-2020.

وتم تدشين حفل الرعاية بحضور علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، وإبراهيم الجروان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس شركة الشارقة للاستثمار، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، ولاعبي فريق نادي الشارقة لكرة اليد، في صالة كبار الزوار بالمطار أثناء توجه الفريق إلى معسكر الإعداد الخارجي بمملكة البحرين الشقيقة.

وقال علي سالم المدفع: ننظر إلى شراكتنا مع نادي الشارقة كفرصة للتواصل مع جمهور كرة اليد في دولة الإمارات، كما أنها ستتيح لنا لعب دور أكبر محلياً من خلال تقريب عشاق كرة اليد من لعبتهم المفضلة.

ومن جهته أثنى اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، على جهود شركة الشارقة للاستثمار برئاسة إبراهيم الجروان و فريق العمل بالشركة، لدورهم البارز في توفير رعاة مميزين لجميع فرق النادي.

وأوضح إبراهيم الجروان، أن شركة الشارقة للاستثمار تسعى دائماً لجلب عقود رعاية لجميع فرق النادي، وليس للفريق الأول في كرة القدم فقط، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات الألعاب المختلفة.

ويذكر أن بعثة فريق رجال الشارقة لكرة اليد، غادرت إلى العاصمة البحرينية المنامة، لخوض معسكر إعدادي تجهيزاً للمشاركة في البطولة الآسيوية ال22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والمقرر إقامتها في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.