شكرا لقرائتكم خبر عن حامد رحيم مدرباً للديوانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي قررت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي العراقي، تعيين حامد رحيم مدرباً لفريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب المستقيل صادق سعدون.

وقال رئيس الديوانية حسين العنكوشي، إن الاختيار وقع على حامد رحيم، لأنه من أبناء النادي الذين قدموا الكثير له وهو الأجدر بقيادة الفريق.

وأكد أن المدرب الجديد سيباشر مهمته مع فريق الديوانية اعتباراً من الأسبوع الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حامد رحيم مدرباً للديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.