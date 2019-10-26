انتهاء أزمة «شارة قيادة المنتخب».. وأول تعليق من صلاح على الأزمة

الموجز

شهدت الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا فى الشارع الرياضي المصري حول من الأحق بين خبرة أحمد فتحي لاعب الأهلي، والقيمة العالمية المتمثلة فى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على حمل شارة قيادة منتخب مصر.

أحمد فتحي يرفض

وانتشرت أخبار فى الساعات الأخيرة حول رفض أحمد فتحي، طلب الجهاز الفني للفراعنة بالتنازل عن شارة القيادة للمنتخب المصري لصالح محمد صلاح تقديرًا للمستويات العالمية التى يقدمها فى الدوريات الأوروبية.

مسئولو النتخب يتدخلون

أنهى مسئولو المنتخب الوطني أزمة شارة قيادة المنتخب، بعدما تم الاتفاق على منحها للأقدم في صفوف الفريق.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل منتخب مصر قوله إن محمد صلاح لم يطلب الحصول على شارة القيادة للمنتخب، وأن منحه الشارة جاء كنوع من التكريم لإنجازات اللاعب من قبل اتحاد الكرة والمنتخب بعد حصوله على المركز الثالث والرابع كأفضل لاعب فى العالم.

جهاز المنتخب

وأضاف المصدر أن فكرة منح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب جاءت من قبل جهاز المنتخب، مشيراً إلى أن اللاعب يفضل استمرار منح الشارة للاعب الأقدم فى صفوف الفراعنة خلال المعسكرات المقبلة.

جلسة مع فتحي

Advertisements

وكان مدير منتخب مصر قد عقد جلسة مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، الذي اعتذر عن عدم التواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل، المقرر انطلاقه فى شهر نوفمبر فى حالة عدم حصوله على شارة القيادة بصفته الأقدم داخل صفوف الفراعنة.

بركات

عقد محمد بركات مدير منتخب مصر مع أحمد فتحى لطلب منح الشارة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وهو ما تحفظ عليه فتحى خلال الجلسة وأكد أن الشارة حق أصيل له لأنه الأقدم وفى حالة عدم الحصول على شارة القيادة فإنه يعتذر عن التواجد فى المعسكر المقبل وأكد أن هذا الأم ليس تقليلاً من صلاح ولكن لأن هذا حقه إلى جانب أن هذا هو النظام المتبع فى المنتخب المصري.

صلاح يتجاهل

وواصل محمد صلاح تجاهله الرد على القضية المثارة فى الوسط الرياضي المصري والذي هو طرف أصيل فيها من خلال نشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصحبة كتابًا يقراءه معلقًا ” هناك بالتأكيد أوجه للتشابه”.

ويستعد صلاح لخوض لقاء هام بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيد عبدالحفيظ: شارة قيادة المنتخب ليست من حق محمد صلاح

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أزمة شارة قيادة المنتخب الوطني والتي تفجرت خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية : أحمد فتحي هو الأحق بشارة قيادة المنتخب الوطني من محمد صلاح.

وتابع عبدالحفيظ : "الحديث في هذا الأمر بالوقت الحالي خطر للغاية، هناك أساس منذ سنوات طويلة يسير عليه المنتخب في نظام شارة القيادة، لا بد ألا يتم كسره تحت أي ظرف".

واستكمل : "الحديث عن شارة القيادة وتغييرها في الوقت الحالي يخلق نوعا من النفسنة بين اللاعبين، فشارة القيادة من حق أحمد فتحي وليس صلاح. حقه الأدبي وهو الأحق به".