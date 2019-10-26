بينهم كهربا وصلاح.. تعرف على قائمة المحترفين بمنتخب مصر لمباريتي كينيا وجزر القمر.. واستبعاد لاعبي الأوليمبي

الموجز

أعلن منتخب مصر تحت القيادة الفنية لحسام البدري قائمة المحترفين المستدعاة للانضمام لمنتخب مصر خلال معسكر نوفمبر الذي من المقرر أن يخوض الفراعنة خلاله مبارتي كينيا وجزر القمر.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويخوض المنتخب مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشملت القائمة 6 لاعبين هم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) ومحمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

ويستعد الفراعنة لخوض معسكر إعدادي في نوفمبر المقبل قبل مواجهتي كينيا وجرز القمر يومي 14 و 18 من الشهر ذاته ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

Advertisements

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين غدا السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

وكان حسام البدري مدرب الفراعنة، استقر بشكل نهائي على استبعاد لاعبي المنتخب الأوليمبي من حساباته خلال معسكر نوفمبر المقبل الذي سيخوض به الفراعنة مباراتي كينيا وجزر القمر، حتى يتيح الفرصة أمام عناصر المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات أمم أفريقيا تحت 23 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان «البدرى» يفكر فى ضم لاعبين من المنتخب الأولمبى حال تحقيقه الفوز فى أول جولتين بمرحلة دور المجموعات، حيث يواجه مالى يوم الثامن من نوفمبر بافتتاح البطولة ثم يلتقى مع غانا يوم الحادى عشر من الشهر ذاته ويختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء الكاميرون يوم الرابع عشر من الشهر نفسه، إلا أن محمد بركات، مدير منتخب مصر، يؤكد صعوبة تنفيذ ذلك الأمر على أرض الواقع نظراً لأن ضمان التأهل للأولمبياد لن يتحقق إلا بوجود المنتخب فى المراكز الثلاثة الأولى، ومن ثم يرغب جهاز المنتخب الأول فى مساندة المنتخب الأوليمبى بقيادة مديره الفنى شوقى غريب، فى تحقيق حلم التأهل للأولمبياد وحصد البطولة من خلال احتفاظه بلاعبيه.