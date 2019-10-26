شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز "مجموعة" المصابين بـ"برنامج خاص" فى توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك خلال فترة التوقف الدورى الحالية، مجموعة اللاعبين المصابين الذين تغيبوا عن الفريق خلال الفترة الأخيرة وأبرزهم شيكابالا قائد الفريق بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة وكذلك محمد عبد الغنى المصاب فى العضلة الخلفية وعمر السعيد بعد معاناته من كدمة فى الركبة.

وكان محمد أسامة طبيب الزمالك قد أكد أيضا إن الفريق سيستعيد فى فترة التوقف محمد حسن لاعب وسط الفريق الأبيض بعد إجرائه جراحة فى غضروف الركبة.

ومن المنتظر أن يخضع المصابين لبرنامج تأهيلى خاص لتجهيزهم للعودة للمشاركة مع الفريق بأفضل صورة فيما ينتظر جهاز الزمالك الطبى نتيجة الأشعة التى أجراها محمد عواد حارس الفريق وذلك للاطمئنان على رقبته بعد الإصابة التى تعرض لها فى لقاء جينيراسيون الأخير فى دورى أبطال إفريقيا ما أدى إلى استبداله ومشاركة الحارس الصاعد محمد صبحى بدلا منه.