شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد السلاح اليوم لمناقشة خطة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى بحضور مندوبى الأندية التابعة للعمومية .

من المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية لإعتمادها فضلا عن مناقشة خطة نشاط الموسم المحلى 2019 / 2020 ومن جانبه أكد الحسينى على وضع الترتيبات النهائية للمشاركات الدولية للمنتخبات التى ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا على أن الإتحاد يسعى إلى إستكمال خطة الإعداد للتأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة .

يذكر أن اتحاد السلاح نظم مؤخرا حدث دولى كبير وهو إستضافة بطولة العالم للرواد على صالة إستاد القاهرة بمشاركة العديد من دول العالم.