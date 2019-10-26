شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد السلاح اليوم لمناقشة خطة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى بحضور مندوبى الأندية التابعة للعمومية .
من المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية لإعتمادها فضلا عن مناقشة خطة نشاط الموسم المحلى 2019 / 2020 ومن جانبه أكد الحسينى على وضع الترتيبات النهائية للمشاركات الدولية للمنتخبات التى ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا على أن الإتحاد يسعى إلى إستكمال خطة الإعداد للتأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة .
يذكر أن اتحاد السلاح نظم مؤخرا حدث دولى كبير وهو إستضافة بطولة العالم للرواد على صالة إستاد القاهرة بمشاركة العديد من دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد السلاح اليوم لمناقشة خطة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.