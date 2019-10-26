شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. منتخب اليد أمام البرتغال ودياً استعداداً لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم السبت، منتخب رجال كرة اليد الأول نظيره البرتغالى وديا للمرة الثانية، وذلك على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .

وخاض منتخب مصر لكرة اليد أولى الوديات أمام البرتغال أول أمس الخميس على صالة هليوبوليس الشروق فى اللقاء الذى إنتهى بنتيجة 30 / 25 لصالح الفراعنة.

تأتى هذه الوديتين ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 الي 26 من يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان عام 2020 .

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 المقرر إقامتها يناير المقبل بتونس عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى.

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وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى : كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية - مصر

المجموعة الثانية : ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا

المجموعة الثالثة : الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس

المجموعة الرابعة : زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب