طنطا يعود للتدريبات ويخوض مباراتين مع حرس الحدود استعدادا لسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق طنطا إلى خوض التدريبات اليوم السبت عقب الراحة لمدة 4 أيام عقب قرار تأجيل مباراة بطولة الدورى الممتاز حتى نهاية بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. ويخوض فريق طنطا مباراتين وديتين مع حرس الحدود أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى أمام سموحة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز . واستطاع فريق طنطا تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة الافتتاحية ببطولة الدوري العام، ويحتل حاليا المركز الـ12 فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، كان طنطا قد تأهل لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم برفقة أسوان وإف سي مصر.

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