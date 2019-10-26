شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يحدد 11 نوفمبر موعداً لانضمام المحترفين للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، 11 من شهر نوفمبر القادم، موعدا لانضمام اللاعبين المحترفين إلى معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر.

ومن المقرر أن يرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، الاستدعاء الرسمى لضم اللاعبين المحترفين إلى أنديتهم اليوم السبت بعد اختيار الجهاز الفنى للفراعنة لـ 6 لاعبين محترفين للانضمام إلى المعسكر القادم وهم أحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمود عبدالمنعم "كهربا" .

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ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون أي سيكون انضمام المحترفين قبل المباراة بـ3 أيام.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكره فى الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.