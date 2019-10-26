شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يكشف موعد عودته لتدريبات الزمالك بعد إصابة "الرقبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح محمد عواد حارس الزمالك حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة جينيراسيون فوت السنغالى التي أقيمت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد، وذلك مساء أمس الجمعة.

وقال عواد أن الأشعة التي خضع لها أثبتت إصابته بمزق بسيط في عضلة الرقبة، مضيفا أنه سيشارك مع الزمالك في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام.

وكان عواد تعرض لإصابة في مباراة الأمس بعد كرة مشتركة مع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض وتم استبداله وشارك الحارس الصاعد محمد صبحي بدلا منه.