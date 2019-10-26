شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يكشف موعد عودته لتدريبات الزمالك بعد إصابة "الرقبة" والان مع تفاصيل الخبر
وكان عواد تعرض لإصابة في مباراة الأمس بعد كرة مشتركة مع محمود علاء مدافع الفريق الأبيض وتم استبداله وشارك الحارس الصاعد محمد صبحي بدلا منه.
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