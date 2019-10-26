حسام البدري يُعلن 6 محترفين استدعاهم لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني،عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويخوض المنتخب مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وشملت القائمة ٦ لاعبين هم :

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

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محمد النني (بشكتاش التركي)

أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي )

محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي)

وحسبما أورد بيان صادر من اتحاد الكرة، فأن محمد بركات مدير المنتخب الوطني سيُرسل الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين يوم غد السبت طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ١١ نوفمبر المقبل قبل ٣ أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.