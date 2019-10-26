ملف الجمعة.. موقف صلاح من شارة المنتخب.. وتحديد موعد انطلاقة الأهلي والزمالك بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019.
خاص.. حقيقة طلب صلاح شارة قيادة المنتخب بدلا من فتحي
في صفقة أجايي.. الأهلي يسترد 125 ألف دولار من الصفاقسي
كوليبالي يحتفل بعد جاهزيته لمواجهة الأهلي في إفريقيا
الخليج 365 يكشف حقيقة دور فايلر في انشاء سور الأهلي بملعب "التتش"
تحديد موعد مباراة النجم والأهلي في دوري الأبطال
خاص.. النجم الساحلي يُحدد ملعب مباراته مع الأهلي بدوري الأبطال
مازيمبي يُحدد موعد مباراته أمام الزمالك
"لست نبيًا".. فايلر يكشف لمصراوي موقفه من تأجيل الدوري ورفض الزمالك له
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